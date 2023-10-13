Partai Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi di Palembang, Masyarakat Antusias

PALEMBANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM Juga Bacaleg Partai Perindo Dapil Sumsel Satu, Andi Asmara, mensosialisasikan KTA Berasuransi kepada masyarakat di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan.

Agenda sosialisasi tersebut juga sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Partai Perindo Sumatera Selatan dan pengurus DPD Partai Perindo Kota Palembang. Juga dengan para bakal calon anggota DPRD baik tingkat satu maupun tingkat dua.

Dalam momen perayaan Hari Ulang Tahun Ke-9 Partai Perindo, juga diadakan bakti sosial dengan membagikan bantuan sembako bahan pokok epada ratusan masyarakat di kelurahan 3-4 Ulu yang mengikuti sosialisasi KTA Berasuransi bersama Partai Perindo.

Bahkan masyarakat juga terlihat antusias dan bersuka cita untuk mendapatkan kartu pengenal Ketua DPP Bidang ESDM Andi Asmara. Masyarakat rela berdesak-desakan agar mendapatkan kartu nama yang dibagikan sejumlah warga kepada para peserta sosialisasi KTA Berasuransi tersebut.

“Ini dalam rangka kita mendekatkan diri dan memperkenalkan diri termasuk para caleg, kami selalu membawa KTA Berasuransi, aantusias sekali mereka mau mendapatkan KTA Berasuransi,” kata Andi Asmara.