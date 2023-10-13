Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Seorang Bocah Tewas Dipukuli Sekuriti PTPN 3 karena Dituduh Mencuri Kelapa Sawit

Randi Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:00 WIB
Tragis! Seorang Bocah Tewas Dipukuli Sekuriti PTPN 3 karena Dituduh Mencuri Kelapa Sawit
Pelaku Pemukulan Bocah hingga Tewas/ Foto: MNC Media
A
A
A

LABUHANBATU - Seorang remaja berusia 15 tahun di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tewas dianiaya oknum sekuriti Perkebunan PTPN 3 Sei Baruhur. Saat ini pelaku telah diamankan personel Satreskrim Polres Labusel.

Korban diketahui bernama Putra Hokkop Napitupulu warga Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sementara pelaku bernama Herbin Tindaon (38) warga Emplasmen Sei Baruhur, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Maringan Simanjuntak mengatakan, peristiwa bermula saat korban yang berboncengan bersama seorang temannya bernama Mario, membawa pulang brondolan kelapa sawit sebanyak 4 goni plastik milik perkebunan PTPN 3 Sei Baruhur.

“Saat dalam perjalanan, aksi pencurian tersebut dipergoki oleh oknum sekuriti,” ujar AKBP Maringan Simanjuntak, Jumat (13/10/2023).

Setibanya di gerbang penjagaan, salah satu oknum sekuriti bernama Herbin Tindaon langsung memukul kepala korban menggunakan helm yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement