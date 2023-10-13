Tragis! Seorang Bocah Tewas Dipukuli Sekuriti PTPN 3 karena Dituduh Mencuri Kelapa Sawit

LABUHANBATU - Seorang remaja berusia 15 tahun di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tewas dianiaya oknum sekuriti Perkebunan PTPN 3 Sei Baruhur. Saat ini pelaku telah diamankan personel Satreskrim Polres Labusel.

Korban diketahui bernama Putra Hokkop Napitupulu warga Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BACA JUGA: Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Satpam Kompleks dan Pengrusakan di Perumahan Panmas Depok

Sementara pelaku bernama Herbin Tindaon (38) warga Emplasmen Sei Baruhur, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Maringan Simanjuntak mengatakan, peristiwa bermula saat korban yang berboncengan bersama seorang temannya bernama Mario, membawa pulang brondolan kelapa sawit sebanyak 4 goni plastik milik perkebunan PTPN 3 Sei Baruhur.

“Saat dalam perjalanan, aksi pencurian tersebut dipergoki oleh oknum sekuriti,” ujar AKBP Maringan Simanjuntak, Jumat (13/10/2023).

Setibanya di gerbang penjagaan, salah satu oknum sekuriti bernama Herbin Tindaon langsung memukul kepala korban menggunakan helm yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulut.