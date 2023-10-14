Rangkul Tokoh Masyarakat, Caleg Perindo Bagikan Beras Premium di Tangsel





TANGERANG SELATAN - Calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Perindo turun ke tengah masyarakat di Jalan Cendrawasih 4 Nomor 10 RT02 RW03, Gang Keramat, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (14/10/23).

Caleg itu adalah Stefanie Laurensia yang maju untuk DPR RI pada Daerah pemilihan (Dapil) Banten 3 Tangerang Raya. Dia ditemani pula oleh Ardy Helperinata, Caleg DPRD Kota Tangsel untuk Dapil Ciputat.

Pantauan Okezone di lokasi, keduanya berkolaborasi aktif membagikan beras kemasan kualitas premium. Per kemasan beras 2,5 kilo hanya dijual sebesar Rp5 ribu, jauh di bawah harga pasaran yang kini per kilo mencapai Rp14 ribu.

Seluruh hasil penjualan tebus murah itu pun lalu dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan makam keramat Syeh Lukmanul Hakim. Letak makamnya sendiri persis di dekat lokasi pembagian beras murah.

Sebagai caleg dari Dapil Ciputat, Ardy mengetahui betul lokasi mana saja yang memerlukan bantuan Sembako murah. Dia pun tak sungkan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat guna melakukan pendataan.

"Proses pendataan warga di sini adalah proses lanjutan dari sosialisasi yang sudah kami lakukan. Kami dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di sini untuk mendata warga-warga mana yang membutuhkan," katanya di lokasi.

"Kami menyebarkan berupa form tabel untuk diisi, selanjutnya mereka menukarkan itu dalam bentuk kupon untuk menebus murah beras yang disiapkan. Saya warga Ciputat, jadi saya sangat mengetahui bagaimana kondisi warga di sini," imbuhnya.