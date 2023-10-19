3 Hal yang Diinginkan Israel dari Palestina, Apa Saja?

JAKARTA -Mengulik hal yang diinginkan Israel dari Palestina sehingga membuat kedua belah pihak terus berperang.

Terbaru pertempuran kembali meletus setelah pasukan Hamas menyerang Israel menggunakan beberapa roket sebagai bentuk perlawanan atas pendudukan Israel selama ini. Namun setelah itu, Israel membalasnya dengan melancarkan operasi pedang besi.

Lantas apa sebenarnya yang diinginkan Israel dari Palestina?

1. Perlindungan dan keamanan

Konflik Israel dan Palestina bermula saat Israel menjadi sebuah negara pada 1948. Pada masa itu, Israel membangun tempat berlindung yang aman bagi masyarakat Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan.

Namun dalam prosesnya itu, Israel merampas wilayah Palestina dan menghalangi Palestina juga untuk bernegara.