INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kartini Perindo Gelar Senam dan Pengobatan Gratis di Koja Jakut

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:13 WIB
Kartini Perindo Gelar Senam dan Pengobatan Gratis di Koja Jakut
Kartini Perindo gelar senam dan kesehatan gratis (foto: MPI/Dimas)
JAKARTA - Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu- kembali menggelar kegiatan aksi nyata untuk masyarakat.

Kali ini, Partai Perindo melalui Kartini Perindo Jakarta Utara menggelar senam sehat dan pengobatan gratis kepada masyarakat di RW 009, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (22/10/2023).

"Hari ini kami Kartini Perindo menggelar kegiatan rutin senam dan pengobatan gratis sekaligus sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo,"" kata Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara, Komala Dewi kepada wartawan.

Komala Dewi--yang juga merupakan Bacaleg DPRD Dapil 2 Cilincing, Koja, Kelapa Gading Kepulauan Seribu itu-- mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus menciptakan budaya sadar kesehatan.

"Kebetulan background saya dokter gitu kan, dan di sini untuk kesehatan benar benar masih sangat kurang dan sangat membutuhkan perhatian," tutur Komala.

Komala mengatakan, untuk hari ini sekitar 100 orang yang sudah mendaftar untuk mengikuti pengobatan gratis. Para peserta yang ikut terdiri dari semua kalangan.

"Kita juga menggelar door to door bagi masyarakat yang tidak bisa ke lokasi. Tentunya setelah melayani yang datang ke lokasi terlebih dahulu," ujarnya.

