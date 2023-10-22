Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi dan Resmikan Posko di Nias Barat

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |03:31 WIB
Bacaleg Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi dan Resmikan Posko di Nias Barat
Bacaleg Perindo Leader Dermawan Soli Deali resmikan posko pemenangan. (Ist)
NIAS BARAT - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Sumut II Leader Dermawan Soli Daeli kembali meresmikan posko relawan yang berada di Desa Lolofitu, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Sabtu (21/10/2023). Sekaligus pengukuhan team relawan mulai Korcam hingga Kordes.

Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengusung salah seorang anak Nias bernama Leader Dermawan Soli Daeli ke kursi DPR di Senayan pada Pemilu 2024.

Posko tim pemenangan Leader DS Daeli yang barusan saja diresmikan itu mencakup beberapa wilayah kecamatan di Nias Barat sesuai yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan yang maksimal.

Terlihat di lokasi warga yang hadir sangat menyambut baik kegiatan tersebut, seakan mempunyai kerinduan besar agar adanya keterwakilan dari Kepulauan Nias yang duduk di DPR sebagai penyalur aspirasi. Kepulauan Nias saat ini masih tergolong tertinggal dari berbagai aspek.

Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, berbuat sebelum JADI. Pasalnya, melalui Bacaleg Leader DS Daeli menjamin asuransi warga melalui KTA berasuransi Perindo.

Di hadapan ratusan masyarakat yang ada di posko relawan, Leader DS Daeli menjelaskan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo yang dapat mengklaim santunan kematian maupun sakit akibat kecelakaan.

"Manfaat dari memiliki kartu ini sangat signifikan, termasuk bantuan sebesar Rp300.000 untuk pengobatan dan santunan sebesar Rp3.000.000 dalam kasus kehilangan anggota karena meninggal dunia," tutur Bacaleg DPR RI Dapil Sumut II, Leader DS Daeli, Sabtu (21/10/2023).

Halaman: 1 2
1 2
      
