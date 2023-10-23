JAKARTA - Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.
Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).
Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Berikut 34 Kapolda aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:
1. Irjen Pol Karyoto
Jabatan : Kapolda Metro Jaya
Alumni : Akpol 1990
Lahir : 27 Oktober 1968
Usia : 54 tahun
2. Irjen Pol Abdul Karim
Jabatan : Kapolda Banten
Alumni : Akpol 1995
Lahir : 28 Februari 1973
Usia : 50 tahun.
3. Irjen Pol Rusdi Hartono
Jabatan : Kapolda Jambi
Alumni : Akpol 1991
Lahir : 27 April 1969
Usia : 54 tahun
4. Irjen Pol Muhammad Iqbal
Jabatan : Kapolda Riau
Alumni : Akpol 1991
Lahir : 4 Juli 1970
Usia : 53 tahun
5. Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi
Jabatan : Kapolda Sumatera Utara
Alumni : Akpol 1988
Lahir : 8 Maret 1967
Usia : 56 tahun