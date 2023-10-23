Umur 34 Kapolda Aktif se-Indonesia, Termuda Banten dan Kalbar

JAKARTA - Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.

Kepolisian Daerah (Polda) dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).

Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Berikut 34 Kapolda aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:

1. Irjen Pol Karyoto

Jabatan : Kapolda Metro Jaya

Alumni : Akpol 1990

Lahir : 27 Oktober 1968

Usia : 54 tahun

2. Irjen Pol Abdul Karim

Jabatan : Kapolda Banten

Alumni : Akpol 1995

Lahir : 28 Februari 1973

Usia : 50 tahun.

3. Irjen Pol Rusdi Hartono

Jabatan : Kapolda Jambi

Alumni : Akpol 1991

Lahir : 27 April 1969

Usia : 54 tahun

4. Irjen Pol Muhammad Iqbal

Jabatan : Kapolda Riau

Alumni : Akpol 1991

Lahir : 4 Juli 1970

Usia : 53 tahun

5. Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi

Jabatan : Kapolda Sumatera Utara

Alumni : Akpol 1988

Lahir : 8 Maret 1967

Usia : 56 tahun