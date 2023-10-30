Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Istri Bos Travel yang Jasadnya Membusuk, Tinggal dengan Jasad Suaminya

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |04:06 WIB
Mayat ayah dan anak membusuk di rumah (Foto : MPI)
SOSOK istri bos Travel Umrah yang ditemukan tewas bersama bayinya di rumahnya Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara jadi sorotan.

Berikut sejumlah fakta terkait istri korban, salah satunya jarang bersosialisasi dengan warga sekitar.

1. Tinggal Berminggu-minggu dengan Jasad Korban

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manosoh menduga, sang istri sudah tinggal dengan jasad suami dan anaknya yang sudah membusuk beberapa minggu.

"Ibu dan anak yang selamat masih berada di rumah sakit. Sementara yang masih hidup belum ada kekerasan fisik terhadap ibu dan anak tersebut. Tim sudah kami bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Tim sedang bekerja mohon bersabar," ujarnya.

2. Jarang Bersosialisasi

Salah satu tetangganya Tuti mengatakan, istri korban yang ditemukan masih hidup tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga. Bahkan saat berbelanja tidak pernah menyapa ataupun ngobrol bersama dengan tetangga.

"Enggak (ngobrol). Kalau lewat-lewat doang sih,” ujar Tuti kepada MNC Portal di lokasi, Minggu (29/10/2023).

3. Anak Korban Juga Jarang Main

Begitu juga dengan Anak korban, kata dia juga tidak pernah bermain dan bersosialisasi dengan rekan-rekan seusianya di lingkungan.

“Enggak gimana yah pernah, ketemu kalau ke warung doang belanja. Anak juga tidak pernah keluar atau main sama anak lainnya," tutupnya.

