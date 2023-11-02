Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sempat Buang Sabu, Kurir Diciduk Polisi yang Nyamar sebagai Pembeli

Widori Agustino , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:27 WIB
Sempat Buang Sabu, Kurir Diciduk Polisi yang Nyamar sebagai Pembeli
Kurir sabu diamankan polisi/Foto: Widori
BATURAJA - Menyamar sebagai pembeli, Unit 1 Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu (OKU), menciduk seorang kurir narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Jalan Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada Minggu, 29 Oktober 2023.

Pelaku diketahui bernama Sobri (33) yang sehari hari berprofesi pemanen buah sawit warga Desa Leca Kecamatan Lubai Ulu Muara Enim.

 BACA JUGA:

Pelaku saat diamankan sedan g berdiri di pinggir jalan di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang. Pelaku bahkan sempat membuang barang bukti sabu saat disergap polisi.

"Proses penangkapan anggota kita menyamar, saat dilakukan penangkapan pelaku sempat membuang barang bukti. Namun, hal itu diketahui anggota dan saat ini pelaku bersama barang bukti sudah kami amankan," tutur Kanit unit 1 Sateresnarkoba Polres OKU Ipda Fitrawadi SH, Kamis (2/11/2023).

 BACA JUGA:

Dari tangan pelaku dijelaskan Ipda Fitrawadi pihaknya menemukan satu bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.

"Sabunya berat bruto 10,59, pada saat sebelum tersangka diamankan maksud dan tujuan tersangka barang bukti tersebut untuk diberikan kepada anggota polisi undercover yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu dari tersangka. Memang pada saat diamankan tersangka sempat melakuakan perlawanan kepada anggota kami," jelas Fitrawadi.

Dijelaskan Ipda Fitra barang bukti tersebut sempat tersangka buang dan ditemukan lebih kurang satu meter dari tersangka saat diamankan.

