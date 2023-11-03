Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Alasan Vladimir Putin dan Kim Jong Un Dukung Palestina Dibanding Israel

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:56 WIB
Ini Alasan Vladimir Putin dan Kim Jong Un Dukung Palestina Dibanding Israel
Vladimir Putin (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Alasan Vladimir Putin dan Kim Jong un dukung Palestina dibanding Israel menjadi faktor penting dalam konflik tersebut.

Publik bertanya-tanya apa yang menjadi alasan kedua negara ini mendukung Palestina. Tidak seperti negara adidaya lainnya yang mendukung Israel, salah satunya Amerika Serikat.

Lantas apa yang menjadi alasan Vladimir Putin dan Kim Jong Un dukung Palestina dibanding Israel? Melansir Middle East Monitor, Jumat (03/11/23) Dia menyatakan bahwa dukungan Rusia kepada Palestina tidak berubah seiring berjalannya waktu pada sesi pleno Pekan Energi Rusia di Moskow.

Rusia menganjurkan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB dengan fokus utama pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Putin menganggap implementasi resolusi-resolusi ini sebagai langkah penting menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Kepala negara Rusia itu mengakui bahwa konflik ini telah berlangsung lama dan menyebabkan penderitaan tinggi. Dukungan Putin terhadap Palestina muncul dari keinginannya untuk mengurangi jumlah korban sipil dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi di wilayah tersebut.

