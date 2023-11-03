BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan bakal mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta pada Jumat (3/11/2023).

Pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diprediksi cerah berawan. Dan untuk siang hari, wilayah Jakarta Selatan akan diguyur hujan ringan, lalu Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi akan berawan tebal, untuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Jakarta Timur dan Jakarta Utara diprediksi berawan. Sementara Kepulauan Seribu cerah berawan.

Pada dini hari, sebagian wilayah Ibu Kota berawan, yakni di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara wilayah lainnya diprediksi cerah berawan.

Adapun suhu udara hari ini berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 80-90%.

(Awaludin)