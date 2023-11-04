Cegah Kasus DBD, Caleg Perindo Fogging 350 Rumah Warga Pancoran Jaksel

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, kembali menggelar kegiatan aksi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut yakni pengasapan (fogging) ke pemukiman warga di Jalan Pancoran Buntu II, RT 006, RW 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11/2023).

Caleg DPRD DKI Dapil 8 Jaksel, Yudhistira Ikhsan Pramana yang menginisiasi kegiatan tersebut mengatakan, tujuan dari kegiatan pengasapan ini untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayah tersebut.

"Dalam rangka kita sedang ada transisi pancaroba, mau masuk musim penghujan, jadi kita mau membantu warga agar mengantisipasi adanya nyamuk aedes aegypti," kata Yudistira kepada wartawan di lokasi.

Sebelumnya, kata Yudhistira, warga mengeluhkan adanya sejumlah kasus demam berdarah yang menimpa anak-anak remaja di lingkungan tersebut. Karena itu, dirinya kemudian tergerak untuk menampung aspirasi warga yang meminta untuk dilakukan pengasapan.

"Warga di sini juga sangat antusias ya menerima kedatangan kita dari partai perindo dan mereka selama ini juga udah nunggu-nunggu untuk melaksanakan pengasapan (fogging) di wilayah ini," terang dia.