HOME NEWS NEWS

Caleg Ratih Purnamasari Rutinkan Senam Sehat Sekaligus Perkenalkan Partai Perindo

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:00 WIB
Caleg Ratih Purnamasari Rutinkan Senam Sehat Sekaligus Perkenalkan Partai Perindo
Ratih Purnamasari ajak warga senam sehat. (Foto: Yudy Heryawan)
SUBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy akan terus mengadakan kegiatan senam sehat bersama warga. Kegiatan itu sekaligus untuk mensosialisasikan Partai Perindo ke masyarakat.

Puluhan warga riang gembira mengikuti senam sehat bersama Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari Gunaevy di Lapangan Garmas, Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu 5 November 2023.

“Kegiatan senam sehat ini akan dilakukan ratih secara rutin untuk mengajak masyarakat biasa hidup sehat serta mensosialisasikan Partai Perindo hingga pelosok daerah,” ucap Ratih.

Senam sehat ini digelar sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat. Ratih yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Subang-Majalengka-Sumedang ini menyasar kaum ibu-ibu.

