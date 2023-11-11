Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tangkal Hoaks, Bacaleg Perindo Jhondry Fernando Ajak Anak Muda Lebih Verifikatif

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |17:18 WIB
Tangkal Hoaks, Bacaleg Perindo Jhondry Fernando Ajak Anak Muda Lebih Verifikatif
Caleg Perindo Jhondry Fernando berikan tips untuk anak muda tangkal hoaks. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Lebih dari separuh pemilih dalam menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 merupakan anak muda yang berasal dari generasi milenial dan zilenial.

Para calon pemimpin atau legislatif yang berlaga pun berusaha meraup suara anak-anak muda tersebut. Pelbagai informasi miring, hoaks seputar kandidat atau partai politik terkadang masih ditemukan di media sosial (medsos).

Terkait ini, Bacaleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5 Partai Perindo, Jhondry Fernando mengaku memiliki cara tersendiri untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pria yang aktif di berbagai komunitas anak muda tersebut, ternyata lebih senang mengajak diskusi dan merangkul anak muda agar mau berpartisipasi dan tidak apatis dalam politik.

Sesekali dia mengingatkan anak-anak muda agar tidak mudah termakan hoaks seputar politik dengan memberitahu sumber asli berita atau tayangan video yang beredar di medsos.

"Saran saya lebih kaya diajak dirangkul, lebih peduli, dan dicari tahu sumbernya dulu.

Mereka ini kan pinter-pinter. Anak-anak muda ini kita ajak sebagaimana mungkin menghindari hoaks," kata Jhondry dalam Podcast Aksi Nyata, Sabtu (11/11/2023).

Selain itu, Jhondry menyampaikan anak-anak muda harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu hal yang disiapkannya yakni membuat wadah rumah kreatif untuk anak-anak muda.

"Saya mau ngebentuk rumah kreatif. Itu untuk anak-anak yang punya kelebihan dan anak butuh untuk belajar keterampilan," ujarnya.

Dengan langkah tersebut, Jhondry yakin anak-anak muda dapat mengembangkan kreativitasnya dan turut menjadi bagian dalam memajukan Indonesia ke depan.

