Gelar Upgrading, Pemuda Perindo Harap Anak Muda Berperan Aktif di Pemilu 2024

JAKARTA - Pemuda Perindo menggelar upgrading di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023). Agenda itu diharapkan dapat memicu anak muda untuk berperan aktif di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar, di sela-sela kegiatan upgrading yang merupakan pelatihan internal. Dia berharap anak muda bisa memanfaatkan Pemilu 2024 untuk bersuara dan menyampaikan keresahannya.

"Kami berharap pemuda punya peran dan ruang untuk bisa berpartisipasi aktif dan menggunakan kesempatan Pemilu ini untuk bisa bersuara," ujar Michael.

"Silakan para pemuda cari caleg dan capres mana yang paling menyuarakan isu kepemudaan. Isu mana yang para pemuda pikir paling relevan dan dirasakan dari hari ke hari," sambungnya.

Michael mengingatkan anak muda bahwa hak suara mereka akan menentukan masa depan mereka dan bangsa. Oleh karena itu, hak suara tersebut perlu digunakan dengan bijak dan tepat.