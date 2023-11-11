Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Upgrading, Pemuda Perindo Harap Anak Muda Berperan Aktif di Pemilu 2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:00 WIB
Gelar Upgrading, Pemuda Perindo Harap Anak Muda Berperan Aktif di Pemilu 2024
A
A
A

 

JAKARTA - Pemuda Perindo menggelar upgrading di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023). Agenda itu diharapkan dapat memicu anak muda untuk berperan aktif di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar, di sela-sela kegiatan upgrading yang merupakan pelatihan internal. Dia berharap anak muda bisa memanfaatkan Pemilu 2024 untuk bersuara dan menyampaikan keresahannya.

"Kami berharap pemuda punya peran dan ruang untuk bisa berpartisipasi aktif dan menggunakan kesempatan Pemilu ini untuk bisa bersuara," ujar Michael.

"Silakan para pemuda cari caleg dan capres mana yang paling menyuarakan isu kepemudaan. Isu mana yang para pemuda pikir paling relevan dan dirasakan dari hari ke hari," sambungnya.

Michael mengingatkan anak muda bahwa hak suara mereka akan menentukan masa depan mereka dan bangsa. Oleh karena itu, hak suara tersebut perlu digunakan dengan bijak dan tepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement