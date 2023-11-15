Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta PDIP Pecat Menantu Jokowi Bobby Nasution, Langgar Kode Etik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:08 WIB
5 Fakta PDIP Pecat Menantu Jokowi Bobby Nasution, Langgar Kode Etik
Bobby Nasution (Foto: Antara)
A
A
A

DEWAN Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) resmi memecat menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dari anggota partai.

Berikut sejumlah fakta terkait pemecatan Bobby Nasution:

1. Tak Kunjung Kembalikan KTA

Langkah pemecatan diambil lantaran Bobby Nasution mendukung paslon capres-cawapres Prabowo-Girbran, berbeda dengan putusan partai. Dan Bobby tak kunjung kembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Surat tersebut memuat sembilan poin yang mencantumkan terkait aturan pilpres. Surat tersebut juga turut menyinggung Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 5675/IN/DPP/XI/2023, tertanggal 4 November 2023, perihal undangan mengklarifikasi Bobby terkait arah dukungan capres-cawapres.

2. Diberi Waktu 3 Hari Mengundurkan Diri

Bobby diberikan waktu tiga hari oleh DPP PDI-Perjuangan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai serta mengembalikan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

"Sampai batas waktu yang diberikan oleh DPP Partai bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution belum juga menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan," demikian tulis surat tersebut.

3. Langgar Kode Etik

Atas pertimbangan itu, DPC PDI Perjuangan Kota Medan mencopot Bobby dari keanggotaan partai. Pasalnya, Wali Kota Medan itu telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan displin partai kategori berat.

"Sehingga Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," tegas bunyi surat tersebut.

Keputusan pencopotan itu, tertuang dalam surat DPC PDIP Kota Medan Nomor : 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 tertanggal 10 November 2023. Surat itu pun telah dilayangkan kepada Bobby pada Senin 1 November 2023.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim, dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Medan Roby Barus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement