Longsor Terjang Bandung Barat, Rumah hingga Sepeda Motor Rusak

BANDUNG BARAT - Hujan deras yang mengguyur membuat sejumlah titik di Desa Bunijaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diterjang longsor. Bencana tanah longsor itupun merusak sejumlah rumah dan kendaraan.

Berdasarkan data yang dihimpun, bencana longsor itu terjadi di Kampung Nyampai, Kampung Cinangka dan Kampung Sirnasari. Tercatat ada lima rumah dan tiga sepeda motor yang mengalami kerusakan usai terdampak longsor.

"Betul ada beberapa kejadian bencana alam yang terjadi kemarin malam saat hujan deras," kata Kepala Desa Bunijaya, Jamil saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Dia mengungkapkan, peristiwa bencana alam itu bermula ketika wilayahnya diguyur hujan deras setiap sore hingga malam dalam sepekan terakhir. Kemudian puncaknya pada Selasa (14/11/2023) sekitar pukul 19.00 WIB hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayahnya.

Hingga akhirnya menyebabkan bencana alami di beberapa lokasi. Yakni di Kampung Nyampai ada satu rumah yang mengalami kerusakan usai terdampak longsor, kemudian di Kampung Cinangka ada dua rumah rusak usai diterjang longsor.

"Di Kampung Cinangka itu longsor selain merusak rumah, juga ada kendaraan yang rusak karena tertimpa material longsor," ujar Jamil.