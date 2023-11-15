Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor Terjang Bandung Barat, Rumah hingga Sepeda Motor Rusak

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:40 WIB
Longsor Terjang Bandung Barat, Rumah hingga Sepeda Motor Rusak
Longsor di Bandung Barat (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Hujan deras yang mengguyur membuat sejumlah titik di Desa Bunijaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diterjang longsor. Bencana tanah longsor itupun merusak sejumlah rumah dan kendaraan.

Berdasarkan data yang dihimpun, bencana longsor itu terjadi di Kampung Nyampai, Kampung Cinangka dan Kampung Sirnasari. Tercatat ada lima rumah dan tiga sepeda motor yang mengalami kerusakan usai terdampak longsor.

"Betul ada beberapa kejadian bencana alam yang terjadi kemarin malam saat hujan deras," kata Kepala Desa Bunijaya, Jamil saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Dia mengungkapkan, peristiwa bencana alam itu bermula ketika wilayahnya diguyur hujan deras setiap sore hingga malam dalam sepekan terakhir. Kemudian puncaknya pada Selasa (14/11/2023) sekitar pukul 19.00 WIB hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayahnya.

Hingga akhirnya menyebabkan bencana alami di beberapa lokasi. Yakni di Kampung Nyampai ada satu rumah yang mengalami kerusakan usai terdampak longsor, kemudian di Kampung Cinangka ada dua rumah rusak usai diterjang longsor.

"Di Kampung Cinangka itu longsor selain merusak rumah, juga ada kendaraan yang rusak karena tertimpa material longsor," ujar Jamil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement