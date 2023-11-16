Sekjen Perindo Ahmad Rofiq Ungkap Saksi-Saksi Siap Arungi Pemilu 2024

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengungkapkan jika saksi-saksi partainya sudah sangat siap menyambut pesta demokrasi pada Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan setelah Perindo mengadakan bimbingan teknis untuk para instruktur saksi yang diadakan di iNews Tower, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

"Kita sudah sangat siap (saksi TPS) dan kita optimis," kata Rofiq usai acara bimbingan teknis instruktur saksi Perindo, di iNews Tower, Jakarta.

Rofiq mengatakan para saksi untuk mengawal suara Perindo itu harus disiapkannya sejak dini, karena hal tersebut merupakan salah satu program partai untuk meraih target double digit di legislatif.

"Saksi ini bagian dari sebuah program kemenangan partai dan ini menjadi inti, maka kita membekali SDM-SDM secara handal secara paripurna, dan mengetahui segala macam aturan dan tantangan di lapangan," ucap Rofiq.

Dalam acara tersebut juga, Rofiq menjelaskan hal tersebut menjadi sangat penting karena para petugas saksi suara di TPS lah yang menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara dan mengawal suara dari Partai Perindo.

"Mereka harus melakukan rekap suara yang ada di sistem KPU, dan itu juga akan menjadi bagian dari hasil dari Pemilu, Perindo sangat menginginkan, agar suaranya tidak ada yang mencurangi, suara Perindo ada yang mengawal," ujar Rofiq.