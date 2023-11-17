Pengepungan RS Al-Shifa di Gaza, Diakhiri dengan Penetrasi

AL-SHIFA adalah nama sebuah Rumah Sakit (RS) di Gaza. Ini bukanlah rumah sakit spesialis untuk penyakit tertentu, tapi sebuah rumah sakit umum biasa, seperti halnya rumah sakit umumnya di tanah air kita. Rumah sakit ini berada di bilangan utara kota Gaza. Hanya 500 meter atau 0,3 mil dari pantai Mediterania. Berada di sebuah komplek bangunan yang hanya berjarak ratusan meter dari Pelabuhan Perikanan kecil yang cukup familiar bagi masyarakat di kota Gaza.

RS ini menjadi menarik untuk diamati dan dibicarakan di berbagai forum dan media dunia. Alasannya, karena selama beberapa minggu terakhir rumah sakit itu telah di kepung oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Lantai lima ruang operasi rumah sakit itu diawasi ketat oleh militer Israel. Setiap pergerakan yang mencurigakan dari atau antar bangsal ke bangsal bisa menjadi sasaran penembak runduk atau sniper Israel.

Semua aktifitas di luar dan di dalam rumah sakit senantiasa dipantau dengan puluhan drone yang diterbangkan dari semua arah fokus pada aktifitas rumah sakit. Ribuan orang telah terjebak di dalam. Mayat banyak membusuk, karena ruang pendingin penyimpan mayat tidak berfungsi karena ketiadaan daya listrik, mayat kemudian dikubur dalam satu lubang di rumah sakit.

Jenazah itu beramai-ramai dikubur di kuburan masal yang berada di lingkungan rumah sakit itu. Akhirnya tanggal 13 November 2023 lalu dengan tiba tiba, IDF melakukan penyerangan dan penetrasi ke dalam RS.

Tanpa ampun Ribuan orang, termasuk pasien, terjebak di dalam. Penghuni kota Gaza, yang terletak di antara Kamp Pengungsi Shati dan Lingkungan kota Remal yang telah hancur pada hari hari awal pengeboman, yang telah pula menewaskan 11.000 Warga Palesina, termasuk 8000 wanita dan anak anak itu, kembali dibuat geger dan dihantui momok kematian dengan penyerbuan itu.