Disebut Berpeluang Gantikan Agus Subiyanto, Ini Sosok Letjen Suharyanto

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto merupakan calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono, yang memasuki masa pensiun.

Lalu siapa sosok yang akan menggantikan Agus Subiyanto. Ada sejumlah nama yang beredar untuk menempati jabatan KSAD.

"Ada beberapa nama. Pak Maruli salah satu yang kuat, terus kemudian ada Pak Suharyanto, kepala BNPB dan Pak Nyoman Cantiasa," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, beberapa waktu lalu.

Namun, kata Meutya, dengan adanya ketiga nama tersebut, tak menutup kemungkinan adanya sejumlah nama lain untuk mengisi kursi Kasad. “Bahkan, mungkin lebih. Enggak tertutup kemungkinan ada lagi yang lain," katanya.

Sebelumnya, Suharyanto dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala BNPB untuk menggantikan posisi Letjen TNI Ganip Warsito yang memasuki masa pensiun.

Arbituren Akademi Militer (Akmil) cabang infanteri tahun 1989 ini memiliki perjalanan karier yang cukup panjang. Dia pernah menduduki beberapa jabatan penting di bidang militer. Salah satunya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya.

Berdasarkan catatan Okezone, Suharyanto pernah menjabat sebagai Komandan Yonif 516/Cakra Yudha tahun 2004 hingga 2005.

Setelahnya, ia dipercaya menjadi Komandan Yonif 500/Raider di tahun 2005 - 2006. Di tahun yang sama, kariernya meningkat dengan menjabat Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan.

Pada 2016, pria yang juga spesialis telik sandi ini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Settama Badan Intelijen Negara (BIN) hingga 2017. Karier Letjen Suharyanto terus menanjak perlahan tapi pasti.