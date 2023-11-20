Mobil HRV Terbakar di Depan Rumah, Korban Temukan Kain Berbau Solar

SAMPANG - Mobil HRV milik Matweki, warga Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura, diduga sengaja dibakar orang tidak dikenal (OTK).

Pasalnya, ada sejumlah kain yang berbau solar dan minyak tanah ditemukan di bawah mobil yang diduga sebagai sumber api.

Adapun, kronologi peristiwa terbakarnya mobil HRV dengan nomor polisi N 1443 NN bermula saat kendaraan itu diparkir di halaman rumah milik korban. Tiba -tiba, ada suara kretekan. Pemilik mobil awalnya tidak mengubris dan menyangka hanya hujan turun.

"Sekitar jam 01.30 WIB cucu korban terbangun karena minta susu. Tiba-tiba anak dari pemilik mobil mendangar adanya bunyi yang mencurigakan," kata Rusli, keponakan korban, Minggu (19/11/2023).

Menurutnya, saat dicek ke luar, ternyata sudah melihat kobaran api yang membakar mobil. Anak korban pun langsung membangunkan Matweki.

"Pemilik panik dan bergegas memadamkan api bersama warga sekitar dengan alat seadanya," terangnya.