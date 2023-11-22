Usai Tusuk Istri, Suami Tenggak Pestisida

GUNUNGKIDUL - Padukuhan Grogol 2, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul, pada Selasa (21/11/2023) sore geger. Pasangan suami istri asal Mantrijeron Kota Yogyakarta yang tengah mudik di rumah orangtuanya terlibat cekcok hingga menusuk istrinya.

Cekcok tersebut berakhir dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena sang suami R (40) menusuk istrinya TS (39) menggunakan senjata tajam jenis pisau yang kabarnya sudah disiapkan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pasangan suami istri ini tiba di rumah orang tuanya, T pada Selasa (21/11/2023) siang pukul 13.30 WIB. Selang beberapa waktu kemudian keduanya terlibat pertengkaran di dalam kamar.

Sekira pukul 15.30 WIB, keduanya adu mulut hebat di dalam kamar. Pelaku yang diduga sudah mempersiapkan pisau langsung menusuk ke arah korban. Karena berusaha melawan, tusukan tersebut mengenai tangan, leher di bawah telinga, serta perut sebelah kiri.

Suaminya kian kalap sehingga korban berusaha menyelamatkan diri dengan mendobrak pintu kamar dan berteriak minta tolong sehingga tetangga berusaha menolong korban. Pelaku kemudian meminum pestisida di dalam kamar. Keduanya dibawa ke rumah sakit berbeda.

Dukuh Grogol 2, Tugiyanto ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan saat itu tidak berada di dekat lokasi karena dirinya tengah di ladang. Ia yang mendapat laporan warga kemudian mendatangi lokasi kejadian.

"Saat di lokasi pelaku sudah diamankan oleh polisi," tuturnya.

Pasangan suami istri ini bukan warganya karena keduanya ber-KTP Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Namun sang lelaki dari pasangan ini yaitu R yang juga pelaku penusukan sebelumnya merupakan warganya sendiri. Usai menikah dengan L, dia pindah domisili ke wilayah Kota Yogyakarta.

"Pada saat kejadian keduanya berada di rumah orang tua R,'ungkapnya.