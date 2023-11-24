Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Manfaatkan Masa Kampanye dengan Blusukan ke Desa-Desa

BANDUNG - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jabar Abdul Khaliq Ahmad akan memanfaatkan masa kampanye dengan blusukan ke desa-desa.

Menurut Abdul Khaliq Ahmad, aktivitas tersebut akan dimulai pada pertengahan Desember 2023 mendatang. Seperti diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 akan dimulai Selasa (28/11/2023).

"Saya memang mempersiapkan mulai blusukan Bulan Desember, mungkin pertengahan atau minggu ketiga Desember akan turun langsung ke masyarakat," kata Abdul Khaliq di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Kamis (23/11/2023).

Abdul Khaliq Ahmad mengaku sudah memiliki data valid pendukungnya lewat Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi yang sudah disebarkan. Dari 113 ribu KTA yang disebar, 55 ribu di antaranya sudah teraktivasi.