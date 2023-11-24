Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

326 Anak Paud dan TK Mengikuti Kegiatan Polisi Sahabat Anak di Ditlantas Polda Aceh

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:44 WIB
326 Anak Paud dan TK Mengikuti Kegiatan Polisi Sahabat Anak di Ditlantas Polda Aceh
Kegiatan Polisi Sahabat Anak diikuti ratusan peserta/Foto: Ditlantas Polda Aceh
A
A
A

 

BANDA ACEH  — Ditlantas Polda Aceh melalui Subditkamsel menggelar sosialisasi pendidikan untuk anak usia dini di Taman Lalu Lintas Mako SAT PJR Ditlantas Polda Aceh selama dua hari, yaitu pada Rabu dan Kamis, 22—23 November 2023.

Terlihat di lokasi kegiatan, Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy menyapa dan bermain bersama anak-anak sambil memberikan edukasi dan tata cara berlalu lintas kepada anak -anak.

Adapun, jumlah anak-anak yang ikut dalam sosialisasi tersebut adalah 328 orang. Mereka berasal dari TK Taman Ilmu Tangse Pidie, SPS Keupula, Paud Azizi, Paud Fatih Habibi, Ra Fathun Qarib, SPS Al Iqra, SPS Purnama, Paud Al Azzam, Paud Akhlak Al Hayat, Paud Al Mizan, dan Paud SPS Lampoh Bungong.

"Sebanyak 328 anak TK dan Paud ikut dalam sosialisasi pendidikan lalu lintas ini. Mereka juga didampingi oleh 58 guru," jelas M Iqbal Alqudusy, dalam keterangannya, kamis, 23 November 2023.

M Iqbal Alqudusy juga menyampaikan, sosialisasi yang digelar pihaknya tersebut merupakan wujud dari polantas hadir untuk memberikan pendidikan lalu lintas untuk anak usia dini.

Dalam kegiatan itu, personel Subditkamsel Ditlantas juga ikut menerangkan dan memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, tata tertib berlalu lintas, serta memperagakan penggunaan helm yang benar.

Halaman:
1 2
      
