Perindo Apresiasi Aksi Damai Mahasiswa di Rawamangun Berjalan Kondusif

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti aksi unjuk rasa mahasiswa memboikot produk Israel di salah satu gerai cepat saji di Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur.

Aksi tersebut yang juga digelar untuk mendukung gerakan untuk kemerdekaan Palestina, diapresiasi Ike karena dilakukan secara damai.

Menurutnya, Partai Perindo mendukung semua upaya atau gerakan dilakukan oleh masyarakat, seperti pengumpulan donasi, kampanye di sosial media hingga aksi damai bela Palestina.

"Semua gerakan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara damai sehingga tidak menggangu keamanan dan kenyamanan masyarakat," kata Ike dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Ike memastikan, Partai Perindo akan selalu mendukung semua upaya perjuangan kemerdekaan Palestina. Termasuk mendukung seruan MUI melalui Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi produk terafiliasi Israel.

Diakui Ike -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini -- seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel bisa dilakukan dengan tidak membeli produk tersebut, sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk melakukan hal yang sama.