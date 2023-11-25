Imbalan Pembebasan Sandera, Israel Bebaskan 39 Tahanan Palestina dari Penjara

PALESTINA - Sebanyak 39 tahanan Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel dengan imbalan sekelompok sandera yang ditahan oleh Hamas.

Kesepakatan tersebut – yang dimediasi oleh Qatar – mencakup jeda empat hari dalam pertempuran.

Mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari pelemparan batu hingga percobaan pembunuhan. Beberapa divonis bersalah sementara yang lain menunggu persidangan.

Kelompok yang terdiri dari 24 perempuan dan 15 remaja laki-laki itu dibebaskan di pos pemeriksaan Beituniya di Tepi Barat yang diduduki.

Menurut layanan penjara Israel, mereka kemudian akan diizinkan kembali ke rumah.

Para tahanan dipilih dari daftar 300 wanita dan anak di bawah umur yang diatur oleh Israel.

Kurang dari seperempat dari mereka yang masuk dalam daftar tersebut telah divonis bersalah. Sebagian besar ditahan sambil menunggu persidangan. Sebagian besar dari mereka yang terdaftar adalah remaja laki-laki, 40% di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Ada juga satu remaja perempuan dan 32 perempuan.

Sebelumnya, jalan di pos pemeriksaan Beituniya, dekat Ramallah, tercium bau gas air mata. Sekelompok pria dan anak laki-laki Palestina menghadapi tentara Israel yang berbaris di depan.