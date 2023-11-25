Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Ojol Tewas Terpental Jatuh dari Flyover

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |05:05 WIB
5 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Ojol Tewas Terpental Jatuh dari Flyover
Mobil dinas Satpol PP kecelakaan di Sunter, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di flyover Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat 24 November 2023 siang. Dalam kejadian itu menyebabkan korban jiwa.

Berikut Fakta-Faktanya:

1. Mobil Satpol PP

Kendaraan yang menabrak sejumlah kendaraan merupakan mobil dinas Satpol PP bernomor polisi B 9074 PTA yang dikemudikan saudara AH (44) melintas dari arah dari arah selatan ke Utara di Jalan Yos Sudarso.

2. Mobil Satpol PP Oleng

Saat melintas di lokasi kejadian, tepatnya di Flyover dekat Ruko Bursa Otomotif Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. AH mencoba untuk mendahului dari kanan. Namun, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleng dari kanan dan ke kiri.

Hingga akhirnya menabrak kendaraan lain.

3. Tabrak Pemotor Tewaskan 1 Orang

Mobil dinas Satpol PP mengalami oleng hingga menabrak pemotor. Saat oleng menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Fino E 3499 QAC yang dikendarai saudara T (47) dan juga menabrak sepeda motor Honda Vario B 6009 WTB yang dikendarai saudara ZA (37) yang melaju searah di depan kirinya.

Akibat kejadian tersebut, saudara T meninggal dunia di TKP. Pengemudi ojek online (ojol) itu terjatuh dari flyover dan tewas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement