Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketahuan Hendak Mencuri Motor, Dua Maling Ini Kena Tendangan Kungfu Pemilik hingga Tersungkur

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |01:59 WIB
Ketahuan Hendak Mencuri Motor, Dua Maling Ini Kena Tendangan Kungfu Pemilik hingga Tersungkur
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Upaya pencurian motor di area parkir Fitrinofane Swalayan, Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng, Kota Bandarlampung pada Kamis (23/11/2023) berhasil digagalkan warga.

Salah seorang warga sekitar mengatakan, aksi pencurian tersebut hendak dilakukan dua orang, namun kepergok warga.

"Ada dua orang (terduga pelaku), tapi ketahuan tukang parkir terus kabur, warga ngejer," ujar Dinda.

Sementara saat dikonfirmasi Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Ali Muhaidori membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Ali mengungkapkan, pelaku berinisial HAF (26) dan GLM (31). Kedua pelaku yang berhasil ditangkap itu merupakan warga Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

"Jadi korban awalnya tidak mengetahui motornya dicuri, tiba-tiba saksi Feby melihat sepeda motor milik korban dirusak kunci kontak oleh pelaku, lalu saksi langsung mengejar dan menendang pelaku hingga terjatuh," kata Ali, Jumat (24/11).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung pencurian Maling
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement