Partai Perindo Butuh 5.088 Saksi di Bandung Barat, Ini Syaratnya

BANDUNG BARAT - Partai Perindo menargetkan bisa merekrut minimal 5.088 saksi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, untuk Pemilu 2024. Jumlah itu sesuai dengan TPS yang tersebar di 165 desa di Bandung Barat.

"TPS di Kabupaten Bandung Barat kan ada 5.088. Jadi, kita targetkan saksi minimal segitu juga," kata Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khalik Ahmad di Jalan Pasiranji Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, KBB, Jumat (24/11/2023).

Untuk merekrut saksi, partai pendukung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu sudah membentuk rekruter. Mereka mulai bertugas mencari para saksi di Bandung Barat yang akan ditempatkan di 5.088 TPS.

Abdul Khalik yang merupakan caleg DPR RI dapil Jabar II itu mengatakan, Partai Perindo yang selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil serta berjuang menciptakan lapangan pekerjaan menuju Indonesia sejahtera itu menargetkan jumlah saksi sudah terpenuhi pada Desember 2023.

"Kalau bisa dilakukan akhir November ini lebih baik, tapi saya kira masih ada toleransi sampai pertengahan Desember. Jadi rekruter sudah bisa menginput data saksi, sudah bisa bekerja dalam sistem," tuturnya.

Abdul Khalik Ahmad menerangkan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi para saksi dari partai nomor urut 16 di Pemilu 2024 yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu. Pertama, kata dia, saksi harus terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2024.