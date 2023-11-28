Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Frank Caprio, Hakim Baik di AS yang Viral di TikTok

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:41 WIB
Profil Frank Caprio, Hakim Baik di AS yang Viral di TikTok
Frank Caprio. (Foto: Providence Journal)
FRANCESCO Caprio, lahir pada 24 November 1936, merupakan seorang pengacara dan politikus Amerika Serikat (AS) yang menjabat sebagai hakim ketua pengadilan kota Providence, Rhode Island.

Selain itu, ia mengetuai Dewan Gubernur Pendidikan Tinggi Rhode Island. Kiprahnya dalam bidang peradilan juga terkenal melalui tayangan televisi Caught in Providence, yang memperlihatkan beberapa kasus hukum yang ditangani.

Video ruang sidangnya menjadi viral pada 2017, mencapai lebih dari 15 juta penayangan.

Pada 2022, acara "Caught in Providence" yang menampilkan dirinya viral dengan total kurang lebih 500 juta tayangan, sementara satu video di YouTube, dibagikan di Pulptastic, telah mencapai 43,6 juta penayangan.

Caprio telah menjalani lebih dari 50 tahun pernikahan dengan Joyce E. Caprio.

Pasangan ini diberkahi dengan lima orang anak, yaitu Frank T. Caprio, David Caprio, Marissa Caprio Pesce, John Caprio, dan Paul Caprio.

Selama perjalanan hidup mereka, Caprio dan Joyce juga diberkahi dengan tujuh cucu dan dua cicit.

Caprio dilahirkan dalam lingkungan Italia-Amerika di Federal Hill, Providence, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara.

Orang Tuanya adalah Antonio Caprio, seorang imigran dari Teano, Italia, dan Filomena Caprio. Caprio kecil sering membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengantar susu.

Masa sekolah Caprio dihabiskan di sekolah umum Providence sambil bekerja sebagai pencuci piring dan penyemir sepatu.

