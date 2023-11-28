Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kesaksian Sopir Truk, Detik-Detik Muatan Gas Meledak saat Macet dan Bubaran Pabrik di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |06:21 WIB
Kesaksian Sopir Truk, Detik-Detik Muatan Gas Meledak saat Macet dan Bubaran Pabrik di Sukabumi
Mobil muatan gas meledak di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Ilham Nugraha)
SUKABUMI - Pardiana (33), seorang sopir truk pengangkut gas, memberikan keterangan terkait kejadian tragis di Jalan Raya Sukabumi-Bogor, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin (27/11/2023).

Menurutnya, saat kejadian, ia sedang dalam perjalanan dari Citereup menuju Cianjur, membawa muatan gas kompresi seberat 3 ton dengan 20 tabung gas, masing-masing berbobot 150 kilogram.

"Saya angkut 20 tabung, ini muatannya kompresi, beratnya kurang lebih 3 ton, satu tabung 150 kilogram," ujar Pardiana.

Pardiana tidak mengetahui penyebab meledaknya gas tersebut. Kejadian terjadi saat kondisi jalan sedang macet, dan secara mendadak terjadi ledakan.

"Penyebab meledak saya enggak tahu. Posisi sedang macet," tuturnya.

Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Pajar, menjelaskan, kendaraan Isuzu Arm Roll yang dikemudikan Pardiana mengalami kebocoran yang diduga menjadi penyebab ledakan.







