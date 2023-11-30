Polisi Bekuk Komplotan Perampok yang Tembak Nasabah Bank

PEKANBARU - Polda Riau bersama Polres Kampar melakukan penangkapan komplotan perampok. Di mana dalam aksinya pelaku melakukan aksi sadis dengan menembak korbannya walau tidak melakukan perlawanan.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Hery Murwono mengatakan bahwa dalam aksinya, melaku menembak korban pada bagian wajah. Korban merupakan nasabah bank yang baru saja mengambil uang dari bank.

"Dalam kejadian perampokan saat itu, pelaku merampas uang milik korban bernama Hartono sebesar Rp742 juta yang baru diambil dari bank," ucap Kombes Hery didampingi Dirkrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan serta Kasubdit Jatanras Kompol Indra Lamhot Sihombing di Mapolda Riau Kamis (30/11/2023).

Dua perampok yang ditangkap adalah FM alias Faksi (39) dan WO alias Dodo (41). Untuk tersangka FM ditangkap di Batam Provinsi Kepri (Kepulauan Riau). Sedangkan WO alias Dodo ditangkap di Bagan Sinembah Kabupaten Rohil, Riau.

"Karena melakukan perlawanan dan membahayakan tim, anggota terpaksa melumpuhkan dengan menembak kakinya. Dalam kasus ini Polda Riau juga menyita senjata api revolver yang diduga rakitan milik tersangka," tegasnya.