Tengku Erry Nuradi Optimis Perindo Bakal Punya 1 Fraksi di DPRD Medan

MEDAN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara, Dr. Tengku Erry Nuradi, optimis Partai Perindo akan mampu membentuk satu fraksi penuh di DPRD Kota Medan, hasil pemilu legislatif 2024 mendatang.

Optimisme itu kata Erry, terbangun dari kinerja Ketua DPD Partai Perindo Medan, Dolli Sinaga dan struktur di bawahnya dalam upaya pemenangan Partai Perindo di Kota Medan.

"Melihat Ketua DPD-nya yang begitu energi dan infrastruktur partai yang juga bergerak, serta para pengurus DPC (tingkat kecamatan) yang kompak, saya yakin untuk DPRD Medan Perindo bisa satu fraksi," kata Erry usai penyerahan bantuan ambulance dari DPW Perindo Sumatera Utara ke DPD Perindo Medan di Kantor DPW Perindo Sumut, Kamis (30/11/2023).

Optimisme Erry tak hanya untuk DPRD Medan, para pengurus dan kader Perindo di Medan dipercaya pula dapat mendudukan masing-masing 1 anggota legislatif dari 2 daerah pemilihan DPRD Sumatera Utara yang ada di Medan.

"Tentunya juga untuk DPRD Provinsi, kita berharap untuk Medan-A (Sumut-I) dan Medan B (Sumut-2) bisa juga mendapatkan kursi untuk DPRD Provinsi," tukas Erry.

Sementara itu, Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan Partai Perindo memang sejak awal menargetkan raihan satu fraksi tingkat provinsi maupun di tiap-tiap kabupaten/kota. Untuk memenuhi target itu, sejumlah program sudah disiapkan dan tengah dijalankan para pengurus, kader dan badan pemenangan pemenangan pemilu di tiap-tiap tingkatan.

Di antaranya program bantuan berkelanjutan kepada masyarakat, seperti bantuan ambulance, bantuan gerobak untuk UMKM, bantuan untuk nelayan dan petani, hingga bantuan ambulance untuk warga yang sakit atau meninggal dunia.

Bahkan saat ini Perindo tengah menggalakkan bantuan asuransi kecelakaan gratis untuk masyarakat yang bersedia menjadi anggota Partai Perindo. Bantuan asuransi itu memberikan perlindungan kecelakaan dan telah berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

"Belum menang saja, Perindo sudah memberikan aksi nyatanya. Apalagi kalau menang. Mudah-mudahan ini lah yang bisa dilihat oleh masyarakat, bahwa partai Perindo ini tentu merupakan partai yang bukan hanya berjanji tapi juga memberikan bukti kepada masyarakat. Yang sudah mengklaim asuransi juga sudah cukup banyak. Mudah-mudahan masyarakat bisa memberikan dukungan penuhnya dan memenangkan Perindo di 2024," pungkas Rudi.