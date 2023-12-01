Advertisement
HOME NEWS NEWS

Maju dari Dapil Jabar 2, Caleg Perindo Siti Tuti Susilawati Targetkan 100 Ribu Suara

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:15 WIB
Maju dari Dapil Jabar 2, Caleg Perindo Siti Tuti Susilawati Targetkan 100 Ribu Suara
Titi Tuti targetkan 100 ribu suara/Foto: Gin Gin
BANDUNG - Calon anggota DPR RI dari Partai Perindo Siti Tuti Susilawati atau akrab disapa Sania menargetkan 50 ribu sampai 100 ribu suara untuk lolos ke senayan.

"Targetnya harus menang suara paling banyak. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat harus 50 ribu suara, tapi mudah-mudahan saya bisa mendapat 100 ribu suara," kata Siti, Jumat (1/12/2023) sore.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, Siti Tuti Susilawati maju menjadi caleg DPR RI dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 2. Dapil tersebut meliputi wilayah Kabupaten dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Tadi sore, Siti blusukan ke Kampung Lamajang Peuntas RT 01/RW 05 Desa Citeureup, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Selain menghibur warga, Siti juga membagikan kalender 2024, dan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.

"Saya bawa tim kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis dan mmberikan obat kepada warga. Saya juga menempelkan stiker-stiker di warung tukang bakso, serta membagikan kalender," kata dia.

Meski hujan mengguyur wilayah Kampung Lamajang Peuntas, Siti tetap bersemangat. Dia berjalan mendatangi rumah warga, menyapa sekaligus membagikan kalender tahun 2024 dan menempelkan stiker.

"Alhamdulillah hujan berkah, Alhamdulillah mudah-mudahan hujan ini memberikan berkah buat kita semua. Jadi hujan bukan halangan untuk beraktivitas berkampanye, semoga perjuangan kita mendapat rida dari Allah," kata Siti.

