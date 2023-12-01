Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor Melanda Kabandungan Sukabumi, 38 Jiwa Terdampak

Ilham Nugraha , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:13 WIB
Longsor Melanda Kabandungan Sukabumi, 38 Jiwa Terdampak
Puluhan warga terdampak tanah longsor di Sukabumi/Foto: Ist
A
A
A

 

SUKABUMI - Wilayah Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilanda longsor akibat hujan terus menerus. Akibatnya 38 jiwa terdampak pada Jumat dini hari (1/12/2023).

Petugas penanggulangan bencana kecamatan (P2BK) Kabandungan, Yusuf K, merinci kondisi di beberapa titik terdampak.

 BACA JUGA:

1. Kampung Cipicung Rt 5/1: Longsor sepanjang 15 meter dan tinggi 6 meter dengan retakan sepanjang 5 meter. Dampak: 1 unit rumah (1 keluarga/7 jiwa) terancam, kebutuhan terpal 2 unit, karung 500 unit jaring tertutup longsor.

2. Kampung Cimeri Rt 3/1: Longsor tinggi 5 meter dan lebar 6 meter. Dampak: jalan desa tertimbun longsor, 2 unit rumah (2 keluarga/7 jiwa) terancam, kebutuhan: tanggap darurat, terpal, karung

 BACA JUGA:

3. Kampung Cimanggu Rt 7/2: Longsor lebar 7 meter, tinggi 4 meter. Dampak: 1 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah rawan runtuh, kebutuhan: tanggap darurat, terpal 3 unit, karung 700 unit, dll.

4. Kampung Cisuren Rt 1/3: Longsor panjang 4 meter, tinggi 3 meter. Dampak: 1 unit rumah rusak ringan milik Ibu Icoh (4 jiwa), kebutuhan: tanggap darurat, terpal, karung, dll.

5. Kampung Ciangrit Rt 7/4: Longsor panjang 6 meter, tinggi 3 meter. Dampak: 1 unit rumah terancam milik Bapak Juanda (2 keluarga/7 jiwa), kebutuhan: tanggap darurat, terpal, karung, dll.

6. Kampung Cisuren Rt 1/3: Longsor panjang 8 meter, tinggi 3 meter. Dampak: jalan desa tertimbun

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement