Longsor Melanda Kabandungan Sukabumi, 38 Jiwa Terdampak

Puluhan warga terdampak tanah longsor di Sukabumi/Foto: Ist

SUKABUMI - Wilayah Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilanda longsor akibat hujan terus menerus. Akibatnya 38 jiwa terdampak pada Jumat dini hari (1/12/2023).

Petugas penanggulangan bencana kecamatan (P2BK) Kabandungan, Yusuf K, merinci kondisi di beberapa titik terdampak.

1. Kampung Cipicung Rt 5/1: Longsor sepanjang 15 meter dan tinggi 6 meter dengan retakan sepanjang 5 meter. Dampak: 1 unit rumah (1 keluarga/7 jiwa) terancam, kebutuhan terpal 2 unit, karung 500 unit jaring tertutup longsor.

2. Kampung Cimeri Rt 3/1: Longsor tinggi 5 meter dan lebar 6 meter. Dampak: jalan desa tertimbun longsor, 2 unit rumah (2 keluarga/7 jiwa) terancam, kebutuhan: tanggap darurat, terpal, karung

3. Kampung Cimanggu Rt 7/2: Longsor lebar 7 meter, tinggi 4 meter. Dampak: 1 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah rawan runtuh, kebutuhan: tanggap darurat, terpal 3 unit, karung 700 unit, dll.

4. Kampung Cisuren Rt 1/3: Longsor panjang 4 meter, tinggi 3 meter. Dampak: 1 unit rumah rusak ringan milik Ibu Icoh (4 jiwa), kebutuhan: tanggap darurat, terpal, karung, dll.

5. Kampung Ciangrit Rt 7/4: Longsor panjang 6 meter, tinggi 3 meter. Dampak: 1 unit rumah terancam milik Bapak Juanda (2 keluarga/7 jiwa), kebutuhan: tanggap darurat, terpal, karung, dll.

6. Kampung Cisuren Rt 1/3: Longsor panjang 8 meter, tinggi 3 meter. Dampak: jalan desa tertimbun