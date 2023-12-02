Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Maju di Dapil 3 Kota Bandung, Caleg Perindo Arief Santoso Ingin Berdayakan Anak Muda

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:24 WIB
Maju di Dapil 3 Kota Bandung, Caleg Perindo Arief Santoso Ingin Berdayakan Anak Muda
A
A
A

BANDUNG - Ketua DPD Pemuda Perindo Kota Bandung Arief Santoso maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Dia bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3.

Arief mengaku ingin memberdayakan pemuda jika nanti terpilih masuk menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Dia pun siap berjuang di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Mandalajati dan Ujung Berung.

"Saya akan memberdayakan pemuda karena selama ini pemuda itu antipati terhadap politik. Saya ingin buat politik itu riang dan gembira," kata Arief Santoso, sabtu (2/12/2023).

Arief menyampaikan tekadnya tersebut saat bersilaturahmi dengan warga Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Sabtu (2/12/2023). Di sana, Arief membagikan sembako, kalender tahun 2024, dan KTA berasuransi.

"Saya optimistis karena tadi dukungan juga cukup. Saya yakin bisa mendapatkan suara yang maksimal di dapil ini. Ya Insya Allah satu kursi untuk saya," kata pria berusia 36 tahun ini.

Dukungan terhadap Arief pun meluncur dari sejumlah warga di Kelurahan Karang Pamulang, terutama ibu-ibu. Nunung misalnya, berharap Arief bisa lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan memperjuangkan aspirasi warga.

"Arief Insya Allah harus jadi. Mudah-mudahan Allah mewujudkan. Penginnya dari ibu-ibu mah kalau dari sembako terus terang pengin turun, jangan kayak gini banyak yang kelaparan," harap Nunung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement