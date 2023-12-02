Maju di Dapil 3 Kota Bandung, Caleg Perindo Arief Santoso Ingin Berdayakan Anak Muda

BANDUNG - Ketua DPD Pemuda Perindo Kota Bandung Arief Santoso maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Dia bertarung memperebutkan kursi DPRD Kota Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3.

Arief mengaku ingin memberdayakan pemuda jika nanti terpilih masuk menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Dia pun siap berjuang di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Mandalajati dan Ujung Berung.

"Saya akan memberdayakan pemuda karena selama ini pemuda itu antipati terhadap politik. Saya ingin buat politik itu riang dan gembira," kata Arief Santoso, sabtu (2/12/2023).

Arief menyampaikan tekadnya tersebut saat bersilaturahmi dengan warga Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Sabtu (2/12/2023). Di sana, Arief membagikan sembako, kalender tahun 2024, dan KTA berasuransi.

"Saya optimistis karena tadi dukungan juga cukup. Saya yakin bisa mendapatkan suara yang maksimal di dapil ini. Ya Insya Allah satu kursi untuk saya," kata pria berusia 36 tahun ini.

Dukungan terhadap Arief pun meluncur dari sejumlah warga di Kelurahan Karang Pamulang, terutama ibu-ibu. Nunung misalnya, berharap Arief bisa lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan memperjuangkan aspirasi warga.

"Arief Insya Allah harus jadi. Mudah-mudahan Allah mewujudkan. Penginnya dari ibu-ibu mah kalau dari sembako terus terang pengin turun, jangan kayak gini banyak yang kelaparan," harap Nunung.