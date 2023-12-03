Menara Miring di Italia Ditutup karena Terancam Runtuh

BOLOGNA - Sebuah menara abad pertengahan di kota Bologna, Italia, yang sama miringnya dengan menara terkenal di Pisa, telah ditutup karena khawatir akan runtuh.

Pihak berwenang telah mulai membangun penghalang setinggi 5m di sekitar Menara Garisenda abad ke-12 untuk menampung puing-puing jika menara tersebut runtuh.

Menara setinggi 47m itu miring pada sudut empat derajat, dan pemantauan menemukan adanya pergeseran arah kemiringan tersebut, demikian diawartakan BBC.

Dewan kota mengatakan situasinya “sangat kritis”.

Menara Garisenda adalah salah satu dari dua menara yang mendominasi cakrawala kota Bologna. Menara lainnya adalah Menara Asinelli, tingginya sekira dua kali lipat dan juga miring, meski tidak terlalu drastis, dan biasanya terbuka untuk didaki wisatawan.

Strukturnya dibangun antara 1109 dan 1119, meskipun ketinggian Garisenda dikurangi pada abad ke-14 karena sudah mulai miring. Menara ini disebutkan dalam puisi Dante The Divine Comedy, yang diselesaikan pada 1321.

Situs ini pertama kali ditutup pada Oktober setelah sensor mendeteksi perubahan kemiringan Garisenda dan inspeksi menunjukkan adanya kerusakan pada material yang membentuk dasarnya.

Dewan tersebut telah meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai rencana perlindungan sipil untuk melestarikan menara tersebut dan mengatakan bahwa pekerjaan yang sedang dimulai “mewakili tahap pertama untuk membuatnya aman”.