Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menara Miring di Italia Ditutup karena Terancam Runtuh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:30 WIB
Menara Miring di Italia Ditutup karena Terancam Runtuh
Menara Garisenda di Bologna, Italia. (Foto: Getty Images)
A
A
A

BOLOGNA - Sebuah menara abad pertengahan di kota Bologna, Italia, yang sama miringnya dengan menara terkenal di Pisa, telah ditutup karena khawatir akan runtuh.

Pihak berwenang telah mulai membangun penghalang setinggi 5m di sekitar Menara Garisenda abad ke-12 untuk menampung puing-puing jika menara tersebut runtuh.

Menara setinggi 47m itu miring pada sudut empat derajat, dan pemantauan menemukan adanya pergeseran arah kemiringan tersebut, demikian diawartakan BBC.

Dewan kota mengatakan situasinya “sangat kritis”.

Menara Garisenda adalah salah satu dari dua menara yang mendominasi cakrawala kota Bologna. Menara lainnya adalah Menara Asinelli, tingginya sekira dua kali lipat dan juga miring, meski tidak terlalu drastis, dan biasanya terbuka untuk didaki wisatawan.

Strukturnya dibangun antara 1109 dan 1119, meskipun ketinggian Garisenda dikurangi pada abad ke-14 karena sudah mulai miring. Menara ini disebutkan dalam puisi Dante The Divine Comedy, yang diselesaikan pada 1321.

Situs ini pertama kali ditutup pada Oktober setelah sensor mendeteksi perubahan kemiringan Garisenda dan inspeksi menunjukkan adanya kerusakan pada material yang membentuk dasarnya. 

Dewan tersebut telah meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai rencana perlindungan sipil untuk melestarikan menara tersebut dan mengatakan bahwa pekerjaan yang sedang dimulai “mewakili tahap pertama untuk membuatnya aman”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Menara Miring Italia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174586/demo_pro_palestina_di_italia-XVa7_large.jpg
Demo Pro-Palestina Terus Berlanjut di Italia, Polisi Bentrok dengan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022779/2-kapal-karam-di-lepas-pantai-italia-11-orang-tewas-dan-60-hilang-vJs53TEFhi.jpg
2 Kapal Karam di Lepas Pantai Italia, 11 Orang Tewas dan 60 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984936/italia-mengerahkan-pasukan-nato-ke-ukraina-bisa-picu-perang-dunia-iii-aZaSqYs0QT.jpg
Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983217/italia-tolak-ekstradisi-tersangka-palestina-ke-israel-karena-khawatir-risiko-perlakuan-kejam-dan-tak-manusiawi-IL5IPjBtN4.jpg
Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974554/kondisi-geografis-kota-monfalcone-italia-yang-melarang-umat-islam-beribadah-AdOz6hudas.jpg
Kondisi Geografis Kota Monfalcone Italia, yang Melarang Umat Islam Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/18/2963343/wanita-italia-diborgol-di-pengadilan-hungaria-picu-kemarahan-w7WEQaYoJR.jpg
Wanita Italia Diborgol di Pengadilan Hungaria Picu Kemarahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement