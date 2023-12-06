Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Di Persidangan, Orang Kepercayaan Ungkap Keberadaan Gembong Narkoba Fredy Pratama

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:26 WIB
Di Persidangan, Orang Kepercayaan Ungkap Keberadaan Gembong Narkoba Fredy Pratama
Orang kepercayaan ungkap kepercayaan Fredy Pratama (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama saat ini berada di tempat persembunyiannya di Thailand.

Hal tersebut diungkapkan Muhammad Rivaldo Miliandri G Silondae alias Kif yang merupakan orang kepercayaan Fredy Pratama saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 4 Desember 2023.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Aftarini menghadirkan tiga saksi yakni Fajar Reskianto, Kif dan Hendi Ginanjar.

Di hadapan Majelis Hakim, Kif mengaku sering berkomunikasi dengan Fredy Pratama melalui BBM saat masih berada di Indonesia.

Kif menambahkan, setelah menjadi orang kepercayaan Fredy Pratama, dirinya diperintahkan mengatur distribusi narkotika jenis sabu dari Malaysia.

"Disuruh ke Malaysia saya sama Fredy Pratama dan selama komunikasi kami baru bertemu sekali di Malaysia," kata dia.

Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menanyakan soal keberadaan Fredy Pratama saat ini kepada Kif. "Sekarang berada di Thailand," tegas Kif menjawab pertanyaan Hakim Lingga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement