Di Persidangan, Orang Kepercayaan Ungkap Keberadaan Gembong Narkoba Fredy Pratama

BANDARLAMPUNG - Gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama saat ini berada di tempat persembunyiannya di Thailand.

Hal tersebut diungkapkan Muhammad Rivaldo Miliandri G Silondae alias Kif yang merupakan orang kepercayaan Fredy Pratama saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 4 Desember 2023.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Aftarini menghadirkan tiga saksi yakni Fajar Reskianto, Kif dan Hendi Ginanjar.

Di hadapan Majelis Hakim, Kif mengaku sering berkomunikasi dengan Fredy Pratama melalui BBM saat masih berada di Indonesia.

Kif menambahkan, setelah menjadi orang kepercayaan Fredy Pratama, dirinya diperintahkan mengatur distribusi narkotika jenis sabu dari Malaysia.

"Disuruh ke Malaysia saya sama Fredy Pratama dan selama komunikasi kami baru bertemu sekali di Malaysia," kata dia.

Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menanyakan soal keberadaan Fredy Pratama saat ini kepada Kif. "Sekarang berada di Thailand," tegas Kif menjawab pertanyaan Hakim Lingga.