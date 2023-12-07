Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Kapolda Metro Mutasi 304 Perwira, Dari Kasat hingga Kapolsek

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:00 WIB
3 Fakta Kapolda Metro Mutasi 304 Perwira, Dari Kasat hingga Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (Foto:MPI)
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebanyak 304 personel dimutasi mulai dari Kasat, Kapolsek dan jabatan lainnya.

Okezone merangkum 5 fakta mutasi personel kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Berikut ulasannya:

1. Nomor TR Mutasi 304 Perwira di Polda Metro

Mutasi diketahui dari surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023. Kepala Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kalau rotasi adalah hal yang biasa pada tubuh Korps Bhayangkara.

"Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area," kata Wisnu kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

2. Mutasi dari Kasat hingga Kapolsek

Salah satu nama yang dimutasi ada Ajun Komisaris Besar Polisi Iverson Manossoh dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara menjadi Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

