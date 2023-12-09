Video Tunjukkan Masjid Tertua di Gaza Rusak Parah, Hamas Tuduh Israel Lakukan Kejahatan Keji dan Biadab

GAZA – Video rekaman yang muncul menunjukkan kerusakan parah pada masjid tertua di Gaza, dan Hamas menuduh militer Israel mengebom situs tersebut.

Dalam video yang diverifikasi oleh BBC, sebagian besar Masjid Agung Omari tampak hancur menjadi puing-puing, hanya menaranya yang masih utuh.

Pejabat Hamas menuduh Israel melakukan kejahatan yang keji dan biadab. Militer Israel belum berkomentar.

Masjid ini dibuka pada abad ke-7 di situs gereja Bizantium.

Terletak di kota tua Kota Gaza, masjid ini hancur beberapa kali dalam berbagai konflik dan satu kali akibat gempa bumi, namun terus dibangun kembali.

Namanya diambil dari nama Omar, khalifah kedua Islam.

Kementerian Purbakala yang dikelola Hamas di Gaza menuduh Israel membom situs-situs bersejarah dan arkeologi di wilayah kantong tersebut, dan mendesak badan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Unesco untuk membantu melindungi situs-situs tersebut.