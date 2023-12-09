Sejarah dan Asal Usul Bangsa Palestina

PALESTINA - Palestina merupakan negara yang terletak di wilayah Mediterania Timur. Negara ini terdiri dari bagian Israel Modern, Palestina di Jalur Gaza, dan Tepi Barat sebelah barat Sungai Yordan.

Mengutip History, Palestina dikenal sebagai Tanah Israel dan Tanah Suci, yang strategis di antara tiga benua. Negara ini memiliki sejarah yang penuh gejolak sebagai persimpangan agama, budaya, politik, dan perdagangan.

Menurut Britannica, wilayah Palestina dianggap suci di kalangan Yahudi, Kristen, dan Muslim. Sejak abad ke-20, wilayah ini telah menjadi sasaran konflik antara gerakan nasional Yahudi dan Arab.

Walaupun asal-usul 'Palestina' diperdebatkan selama bertahun-tahun, nama tersebut diyakini berasal dari kata Mesir dan Ibrani 'peleshet', yang muncul dalam Tanakh tidak kurang dari 250 kali.

Jika diterjemahkan, 'Peleshet' artinya berpindah atau bermigrasi, yang digunakan untuk menggambarkan penduduk negeri di timur laut Mesir, orang Filistin.

Sebelum Israel menaklukan wilayah tersebut, orang Mesir menggunakan nama-nama Israel, Suriah, dan Lebanon Retenu. Istilah Kanaan pertama kali digunakan pada abad ke-15SM, disebut sebagai "Eretz Bnei Yisrael" atau "Eretz Yisrael".

Pada zaman Persia, daerah yang saat ini menjadi Israel dan Suriah disebut Coele-Suriah. Pada abad ke-5SM, sejarawan Yunani, Herodotus, pertama kali menggunakan nama Palestina untuk merujuk pada jalur pantai yang dihuni orang Filistin.