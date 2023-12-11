Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tragis! Pemotor Asal Kendal Tewas Terlindas Truk di Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |13:31 WIB
Tragis! Pemotor Asal Kendal Tewas Terlindas Truk di Semarang
Pemotor tewas terlindas truk/Foto:Ist
SEMARANG – Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk di Jl. Urip Sumoharjo, Kompleks Jembatan Irigasi Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Senin (11/12/2023).

Insiden di ruas jalan nasional itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Korban bernama Heru Kuswanto (50) warga asli Desa Taman Gede RT09/RW02, Kecamatan Gumuh, Kabupaten Kendal.

 BACA JUGA:

“Korban mengalami luka berat di kepala,” ungkap Kepala Sub Unit 2 Penegakkan Hukum Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Senin.

Dia mengatakan, korban ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi H 6654 Q dari arah barat (Mangkang) ke timur (Jerakah). Diduga, saat berkendara tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga oleng dan terjatuh ke kanan.

 BACA JUGA:

Disaat bersamaan melaju di samping kanannya sebuah truk Mitsubishi warna oranye nomor polisi AG 8673 ED dikemudikan Abdul Munip (45) warga Dusun Sendang RT04/RW02, Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

“Truk tersebut melaju searah (dengan sepeda motor korban), terjadi kecelakaan,” sambungnya.

