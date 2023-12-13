Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Resolusi PBB, Paus Fransiskus Tegaskan Kembali Seruan Gencatan Senjata di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:03 WIB
GAZA - Paus Fransiskus memperbarui seruannya untuk gencatan senjata “segera” di Gaza. Pernyataan Paus ini disampaikan beberapa jam setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengadopsi resolusi tidak mengikat yang juga menuntut gencatan senjata.

“Semoga penderitaan besar yang dialami Israel dan Palestina ini berakhir,” terang Paus dalam audiensinya.

Dia juga mendesak pembebasan segera seluruh sandera Israel dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Seperti diketahui, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) telah memutuskan untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza yang dilanda perang, sebagai teguran terhadap Amerika Serikat (AS) yang pekan lalu memblokir resolusi serupa di Dewan Keamanan (DK) yang lebih kecil.

Mayoritas dari 153 negara memilih resolusi gencatan senjata dalam sesi khusus darurat Majelis Umum pada Selasa (12/12/2023). Sedangkan 10 negara menolak dan 23 negara abstain.

Resolusi singkat yang dikeluarkan pada Selasa (12/12/2023) menyerukan gencatan senjata, agar semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberikan akses kemanusiaan terhadap para sandera serta pembebasan mereka “segera dan tanpa syarat”. Pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang lebih keras dibandingkan pemungutan suara pada Oktober di majelis yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan.

