HOME NEWS JABAR

Aksi Tipu-Tipu 3 PNS, Ajukan Pinjaman Fiktif Jaminan Dana BOS hingga Rp1,1 Miliar

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |01:01 WIB
Aksi Tipu-Tipu 3 PNS, Ajukan Pinjaman Fiktif Jaminan Dana BOS hingga Rp1,1 Miliar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Tiga PNS disidang di Pengadilan Negeri Garut karena terlibat dalam pemufakatan jahat pinjaman fiktif. Aksi ketiga oknum PNS itu setidaknya menyebabkan salah satu koperasi simpan pinjam di Kabupaten Bandung mengalami kerugian hingga Rp1 miliar lebih.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Jaya P Sitompul, mengatakan tiga oknum PNS yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan ini telah ditahan dan menjalani dua persidangan selama masa penahanannya. Jaya memaparkan, tiga PNS yang kini berstatus sebagai terdakwa tersebut adalah Komalawati, Dadan Hamdani, dan Yayah Rokayah.

“Mereka ini sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah, bendahara, dan staf di Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan,” kata Jaya P Sitompul, Kamis (14/12/2023).

Ia mengungkapkan, pemufakatan jahat yang dilakukan tiga oknum PNS itu berlangsung pada 2018 hingga 2019. Mereka menggelapkan uang koperasi simpan pinjam yang dilakukan melalui modus pinjaman fiktif.

"Kasus ini bermula dari salah satu terdakwa, Dadan Hamdani, selaku kepala sekolah yang curhat pada terdakwa lain, Yayah Rokayah. Dadan bercerita sedang mengalami kesulitan keuangan kepada Yayah yang saat itu menjabat sebagai bendahara sekolah," ujarnya.

Yayah, lanjutnya, kemudian memberi informasi jika masalah keuangan itu dapat diselesaikan melalui pinjaman ke koperasi simpan pinjam di Kabupaten Bandung. Menurut terdakwa Yayah, koperasi tersebut dapat meminjamkan uang dengan mengatasnamakan sekolah.

"Jaminannya pembayaran dari Dana BOS. Mendengar hal itu, terdakwa Dadan tertarik untuk meminjam uang ke koperasi tersebut," ungkapnya.

Terdakwa Yayah juga menyarankan agar Dadan berpura-pura jika buku tabungan sekolahnya hilang dan membuat yang baru ke bank. Tujuannya agar salah satu buku tabungan dapat dijadikan sebagai agunan ke koperasi, sementara buku lainnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.

