HOME NEWS NEWS

Praktik Mafia Sepak Bola Dibongkar Polri, Perindo: Langkah Positif Atasi Match Fixing

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:36 WIB
Praktik Mafia Sepak Bola Dibongkar Polri, Perindo: Langkah Positif Atasi Match Fixing
Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendy Syahputra (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengapresiasi komitmen Polri dalam memberantas mafia sepak bola di Tanah Air. Langkah tersebut perlu didukung untuk mewujudkan sepak bola Indonesia yang bersih dan maju.

"Saya pikir ini langkah positif, bahwa maraknya praktik perjudian pertandingan sepak bola memang sejalan dengan adanya match fixing di beberapa pertandingan baik Liga 1 maupub Liga 2," kata Effendi kepada wartawan, Jumat 15 Desember 2023.

Effendi -- yang juga merupakan Caleg DPRD Dapil 7 ini -- mengatakan, dengan gencarnya Polri mengungkap praktik mafia diharapkan dapat memajukan sepak bola Indonesia.

"Sampai (memberantas) di pelaksanaan match fixing di lapangan tentu akan membawa kebaikan buat sepak bola nasional ke depan. Tentu semua masyarakat pecinta sepak bola nasional sangat mendukung upaya Polri dalam memberantas mafia judi maupun pelaku-pelaku match fixing dalan sepak bola kita," tegas Effendi Syahputra yang juga merupakan CEO PSPS Pekanbaru ini.

Halaman:
1 2
      
