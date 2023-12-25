Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pria Bertindik Ditemukan Tewas Mengapung di Bawah Jembatan Giwangan

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:50 WIB
Penemuan mayat di Bantul (foto: dok ist)
BANTUL - Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di bawah jembatan Sungai Gajah Wong. Penemuan mayat berpakaian serba hitam, dan bertindik di jembatan sebelah timur Terminal Giwangan ini pertama kali oleh seorang pemancing.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widginya menuturkan korban ditemukan hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 10:30 WIB. Korban ditemukan di bawah Jembatan sungai Gajahwong yang berada di Nglebeng RT 04 Tamanan Banguntapan Bantul.

"Korban tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing," kata dia.

Penemuan mayat tersebut bermula ketika warga dusun Nglebeng mendapat laporan dari seorang pemancing di sungai Gajah Wong kalau ada mayat mengapung di bawah jembatan Sungai Gajahwong. Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pamong kalurahan Tamanan.

Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Banguntapan untuk penangganan lebih lanjut. Sesaat kemudian petugas Polsek Banguntapan bersama tim Inafis Polres Bantul dan Puskesmas Banguntapan mendatangi lokasi untuk mengevaluasi korban.

"Kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban," ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan menyebutkan korban adalah eorang Laki- laki, dengan ciri-ciri mengenakan Baju lengan panjang warna hitam dilipat, celana panjang warna hitam, sepatu hitam list biru, jari tangan kanan ada 2 cincin, kuping kanan ditindik dan ada suweng dan tangan kiri ada gelang.

Halaman:
1 2
      
