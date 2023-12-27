Ketua Perindo Jakpus : Sentuh Masyarakat Lewat Baksos hingga Pemeriksaan Kesehatan

JAKARTA - Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Pusat (Jakpus), Pahala Sianturi mengatakan, sudah seharusnya seluruh elemen Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU turun langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggelar baksos maupun pasar murah sembako.

"Kita harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama yang paling bawah sehingga di hari yang kesekian ini kita sudah melakukan bakti sosial, pengobatan gratis, serta berjualan sembako di titik kelima kalau tidak salah sudah hampir mencapai 10.000," kata Pahala saat ditemui di lokasi Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).

"Kalau kita tidak menyentuh masyarakat bagaimana kami dilihat masyarakat. Apalagi slogan kita 'memiliki gerobak serta untuk Indonesia Sejahtera'. Seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi kita akan bisa dipandang masyarakat kalau kita berbakti kepada masyarakat," tambahnya.

Caleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat nomor urut 1 yang maju dari Partai Perindo dikenal modern dan peduli rakyat kecil itu menargetkan untuk Jakarta Pusat setidaknya mendapat 2 kursi di DPRD DKI.