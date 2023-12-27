Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perumahan Berpotensi Alami Kebakaran, Warga Depok Sampaikan Keluhan ke Caleg Perindo Rere Tati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:10 WIB
Perumahan Berpotensi Alami Kebakaran, Warga Depok Sampaikan Keluhan ke Caleg Perindo Rere Tati
Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina blusukan sosialisasi door to door pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan membagikan alat peraga kampanye (APK) berupa kalender stiker dan lainnya ke warga di tiga RT RW 14, Mampang, Pancoran Mas pada Rabu (27/12/2023) sore.

Hendri salah satu warga RT 5 RW 14 Mampang menyalurkan aspirasi kepada Rere soal potensi kebakaran karena tidak adanya tiang listrik di perumahan yang berisi 40 rumah itu.

"Perumahan ini kan tidak ada tiang listrik dengan jumlah hampir 40 rumah tidak ada tiang listrik jadi rumah ke rumah ditarik sambung kalau terjadi kebakaran satu lenyap semua," ucap Hendri dihadapan Rere.

Terlihat Rere yang maju dari Partai Perindo dengan ciri khas sayap rajawali dengan nomor 16 sesuai ketetapan KPU pun mencatat dan menyerap aspirasi yang disampaikan warga.

Sementara itu, Rere Caleg Partai Perindo yang dikenal modern dan peduli rakyat kecil itu juga turut menyerap aspirasi warga Mampang mulai dari janji dewan yang tidak terealisasi hingga keluhan susah mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Keluhan banyak ya terutama tadi door to door kita melihat ada janji yang tidak terealisasi dan adanya jalan yang tergenang, jalur listrik yang masih tak beraturan, KIP-KIS mereka mengeluh susah mendapat itu," ungkap Rere.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement