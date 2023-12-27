Perumahan Berpotensi Alami Kebakaran, Warga Depok Sampaikan Keluhan ke Caleg Perindo Rere Tati

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina blusukan sosialisasi door to door pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan membagikan alat peraga kampanye (APK) berupa kalender stiker dan lainnya ke warga di tiga RT RW 14, Mampang, Pancoran Mas pada Rabu (27/12/2023) sore.

Hendri salah satu warga RT 5 RW 14 Mampang menyalurkan aspirasi kepada Rere soal potensi kebakaran karena tidak adanya tiang listrik di perumahan yang berisi 40 rumah itu.

"Perumahan ini kan tidak ada tiang listrik dengan jumlah hampir 40 rumah tidak ada tiang listrik jadi rumah ke rumah ditarik sambung kalau terjadi kebakaran satu lenyap semua," ucap Hendri dihadapan Rere.

Terlihat Rere yang maju dari Partai Perindo dengan ciri khas sayap rajawali dengan nomor 16 sesuai ketetapan KPU pun mencatat dan menyerap aspirasi yang disampaikan warga.

Sementara itu, Rere Caleg Partai Perindo yang dikenal modern dan peduli rakyat kecil itu juga turut menyerap aspirasi warga Mampang mulai dari janji dewan yang tidak terealisasi hingga keluhan susah mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Keluhan banyak ya terutama tadi door to door kita melihat ada janji yang tidak terealisasi dan adanya jalan yang tergenang, jalur listrik yang masih tak beraturan, KIP-KIS mereka mengeluh susah mendapat itu," ungkap Rere.