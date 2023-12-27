Tak Dikasih Uang, Residivis Ini Hantam Kepala Ibu Tiri Pakai Balok

BITUNG - Seorang pria berinisial AN (23) mengamuk dengan memukul kepala ibunya pakai balok karena minta uang tidak berikan. Tidak hanya itu saja, residivis kasus pencurian itu memecahkan kaca mobil ayahnya, usai mengamuk, pelaku kemudian melarikan diri.

Peristiwa penganiayaan tersebut trjadi pada Kamis (30/11/2023) lalu di Kelurahan Aertembaga 1, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pemicunya hanya karena tidak diberikan uang oleh ibu tirinya.

Kasi Humas Polres Bitung, Ipda Iwan Setiyabudi mengatakan kejadian berawal ketika pelaku yang diduga sudah dalam keadaan mabuk itu pulang kerumah dan meminta uang sebesar Rp100 ribu kepada ibu tirinya.

"Namun korban menyampaikan ia tidak mempunyai uang. Mendengar hal tersebut pelaku emosi lalu mengambil kayu di halaman rumah dan langsung memukuli korban di bagian kepala,” kata Ipda Iwan.

Tak hanya itu, pelaku juga merusak mobil ayahnya yang terparkir di halaman rumah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala dan kaca depan mobil pecah dihantam kayu oleh pelaku. Usai kejadian, pria pengangguran itu sempat menghilang dan pergi bersembunyi di Kabupaten Minahasa Utara.