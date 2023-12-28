Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hantu Gaza Memburu Tentara Israel saat Tidur

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |18:04 WIB
<i>Hantu</i> Gaza Memburu Tentara Israel saat Tidur
{Hantu} Gaza memburu tentara Israel saat tidur (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

GAZA - Tentara Israel yang baru saja kembali dari Gaza, terbangun dari tidurnya dengan panik, dan mulai melepaskan tembakan hingga melukai beberapa rekannya.

“Kami memerangi hantu di Gaza,” terang tentara Israel berulang kali.

Penyebutan ‘hantu’ Gaza ini terkait dengan taktik perang gerilya yang digunakan Perlawanan Palestina ketika melawan tentara Israel yang menyerang.

Alih-alih membuat terlalu banyak pejuang terkena tembakan Israel sekaligus, kelompok Perlawanan Palestina bertempur dalam unit-unit kecil yang sering menyerang dan mundur ke posisi mereka, bahkan mungkin di bawah tanah.

‘Hantu’ Gaza dilaporkan kembali menyerang, kali ini bukan di Shejaiya, Jabaliya atau Khan Younis, tapi di Israel sendiri, yakni di kota Ashkelon di bagian selatan.

Menurut media Israel, seorang prajurit infanteri yang tidak disebutkan namanya dirujuk ke polisi militer pada Rabu (27/12/2023), saat menghabiskan waktu di retret militer di kota Ashkelon.

Tentara yang baru saja kembali dari Gaza, terbangun dari tidurnya dengan panik, dan mulai melepaskan tembakan hingga melukai beberapa rekannya.

Media Israel mengutip pernyataan resmi militer yang mengatakan bahwa tentara tersebut tidak akan diselidiki saat ini karena kondisi kesehatannya, dan penyelidikan hanya akan dilanjutkan setelah mendapat izin dari dokter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172304/kapal-pr7F_large.jpg
Drone Serang Kapal Aktivis Flotilla Menuju Gaza, Italia Kirim Kapal Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement